https://ria.ru/20250311/bpla-2004235734.html

В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна

В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна - РИА Новости, 11.03.2025

В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна

В Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, в одном из домов выбиты окна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:10:00+03:00

2025-03-11T09:10:00+03:00

2025-03-11T09:11:00+03:00

происшествия

сергей собянин

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, в одном из домов выбиты окна, передает корреспондент РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили ранее в Минобороны РФ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Как передает корреспондент РИА Новости, окна выбиты в квартирах дома напротив многоэтажки, у которой повреждена кровля. "Окна выбило, можете пройтись посмотреть - окна у всех битые", - сказала жительница пострадавшего дома журналистам. При этом она отметила, что пожара не было. "Хлопок такой был, что аж проснулись, вскочили, и потом еще какой-то один хлопок был, сразу быстро вскочили, даже не поняли, что такое, а потом уже посмотрела в окно, вроде бы тихо… Потом уже начали люди выходить, потом уже увидели", - рассказала жительница дома.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html

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происшествия, сергей собянин, атака беспилотников на москву и подмосковье