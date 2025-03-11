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В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна - РИА Новости, 11.03.2025
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09:10 11.03.2025 (обновлено: 09:11 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004235734.html
В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна
В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна - РИА Новости, 11.03.2025
В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна
В Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, в одном из домов выбиты окна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:10:00+03:00
2025-03-11T09:11:00+03:00
происшествия
сергей собянин
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, в одном из домов выбиты окна, передает корреспондент РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили ранее в Минобороны РФ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Как передает корреспондент РИА Новости, окна выбиты в квартирах дома напротив многоэтажки, у которой повреждена кровля. "Окна выбило, можете пройтись посмотреть - окна у всех битые", - сказала жительница пострадавшего дома журналистам. При этом она отметила, что пожара не было. "Хлопок такой был, что аж проснулись, вскочили, и потом еще какой-то один хлопок был, сразу быстро вскочили, даже не поняли, что такое, а потом уже посмотрела в окно, вроде бы тихо… Потом уже начали люди выходить, потом уже увидели", - рассказала жительница дома.
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html
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происшествия, сергей собянин, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Сергей Собянин, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
В доме на Домодедовской улице при атаке БПЛА выбили окна

В одном из домов на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, выбили окна

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Москве на Домодедовской улице, где отражали атаку БПЛА, в одном из домов выбиты окна, передает корреспондент РИА Новости.
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили ранее в Минобороны РФ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице.
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Как передает корреспондент РИА Новости, окна выбиты в квартирах дома напротив многоэтажки, у которой повреждена кровля.
"Окна выбило, можете пройтись посмотреть - окна у всех битые", - сказала жительница пострадавшего дома журналистам.
При этом она отметила, что пожара не было.
"Хлопок такой был, что аж проснулись, вскочили, и потом еще какой-то один хлопок был, сразу быстро вскочили, даже не поняли, что такое, а потом уже посмотрела в окно, вроде бы тихо… Потом уже начали люди выходить, потом уже увидели", - рассказала жительница дома.
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ПроисшествияСергей СобянинАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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