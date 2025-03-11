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Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА
Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:04:00+03:00
2025-03-11T09:04:00+03:00
2025-03-11T09:04:00+03:00
происшествия
орловская область
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андрей клычков
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ТУЛА, 11 мар — РИА Новости. Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Ночью противник произвел массированную атаку на регионы России. Над Орловской областью перехвачены 8 БПЛА – к счастью, повреждений и пострадавших нет. Оперативные службы проводят необходимые проверки на местах происшествий", - написал он.
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происшествия, орловская область, россия, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
Орловский губернатор рассказал о ситуации в регионе после атаки БПЛА
Губернатор Клычков: при атаке БПЛА в Орловской области никто не пострадал