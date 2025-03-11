https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html
Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин
Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин - РИА Новости, 11.03.2025
Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин
Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:55:00+03:00
2025-03-11T08:55:00+03:00
2025-03-11T09:09:00+03:00
москва
атака беспилотников на москву и подмосковье
сергей собянин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА.
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РИА Новости
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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-11T08:55
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, сергей собянин
Москва, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Сергей Собянин
Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин
Собянин: отбита самая массированная атака на Москву, сбиты сотни беспилотников