https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин

Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин - РИА Новости, 11.03.2025

Отбита самая массированная атака БПЛА на Москву, заявил Собянин

Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:55:00+03:00

2025-03-11T08:55:00+03:00

2025-03-11T09:09:00+03:00

москва

атака беспилотников на москву и подмосковье

сергей собянин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на подлёте к Москве сбиты 74 БПЛА.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

москва

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2025

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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T08:55 true PT0M13S

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москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, сергей собянин