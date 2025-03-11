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Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах - РИА Новости, 11.03.2025
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08:53 11.03.2025 (обновлено: 09:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004230849.html
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах - РИА Новости, 11.03.2025
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах
Обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших и значительных повреждений, сообщил глава городского округа Владимир... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:53:00+03:00
2025-03-11T09:02:00+03:00
люберцы
атака беспилотников на москву и подмосковье
владимир волков (политик)
сергей собянин
московская область (подмосковье)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших и значительных повреждений, сообщил глава городского округа Владимир Волков."Силы ПВО Минобороны отражают массовую атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черёмухина в Люберцах. Значительных повреждений и пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
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люберцы
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москва
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люберцы, атака беспилотников на москву и подмосковье, владимир волков (политик), сергей собянин, московская область (подмосковье), москва, происшествия
Люберцы, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Владимир Волков (политик), Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Москва, Происшествия
Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших и значительных повреждений, сообщил глава городского округа Владимир Волков.
"Силы ПВО Минобороны отражают массовую атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черёмухина в Люберцах. Значительных повреждений и пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.
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ЛюберцыАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВладимир Волков (политик)Сергей СобянинМосковская область (Подмосковье)МоскваПроисшествия
 
 
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