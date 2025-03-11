https://ria.ru/20250311/bpla-2004230849.html

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах - РИА Новости, 11.03.2025

Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах

Обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших и значительных повреждений, сообщил глава городского округа Владимир... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:53:00+03:00

2025-03-11T08:53:00+03:00

2025-03-11T09:02:00+03:00

люберцы

атака беспилотников на москву и подмосковье

владимир волков (политик)

сергей собянин

московская область (подмосковье)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Обломки сбитого беспилотника попали в жилой многоквартирный дом в Люберцах, пострадавших и значительных повреждений, сообщил глава городского округа Владимир Волков."Силы ПВО Минобороны отражают массовую атаку беспилотников на Москву и Московскую область. Обломки одного из сбитых БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черёмухина в Люберцах. Значительных повреждений и пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных служб", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 73 беспилотников, летевших на Москву. По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 БПЛА.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

люберцы

московская область (подмосковье)

москва

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люберцы, атака беспилотников на москву и подмосковье, владимир волков (политик), сергей собянин, московская область (подмосковье), москва, происшествия