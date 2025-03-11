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ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.03.2025
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08:48 11.03.2025 (обновлено: 08:54 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004230505.html
ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин
ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.03.2025
ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин
ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:48:00+03:00
2025-03-11T08:54:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
сергей собянин
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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атака беспилотников на москву и подмосковье, сергей собянин, москва, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Сергей Собянин, Москва, Происшествия
ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин

Собянин: ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Мираторг" в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА
08:19
 
Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеСергей СобянинМоскваПроисшествия
 
 
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