https://ria.ru/20250311/bpla-2004230505.html

ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин

ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.03.2025

ПВО сбила еще один беспилотник, сообщил Собянин

ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:48:00+03:00

2025-03-11T08:48:00+03:00

2025-03-11T08:54:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

сергей собянин

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО сбили ещё один вражеский БПЛА, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

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2025

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атака беспилотников на москву и подмосковье, сергей собянин, москва, происшествия