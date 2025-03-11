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БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области - РИА Новости, 11.03.2025
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
Беспилотник упал в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:42:00+03:00
2025-03-11T08:42:00+03:00
2025-03-11T08:54:00+03:00
владимирская область
происшествия
юрьевец
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Беспилотник упал в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.Ранее во вторник Авдеев сообщал, что на территории Владимирской области силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы."В настоящее время подтверждена информация о четырёх беспилотниках. Два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, повреждений он не нанёс. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось", - написал Авдеев.Он добавил, что, по неподтвержденным данным, подавлены ещё два БПЛА – в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте.
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владимирская область, происшествия, юрьевец
Владимирская область, Происшествия, Юрьевец
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
БПЛА упал на железную дорогу в районе станции "Юрьевец" во Владимирской области