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БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области - РИА Новости, 11.03.2025
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08:42 11.03.2025 (обновлено: 08:54 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004229782.html
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области - РИА Новости, 11.03.2025
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области
Беспилотник упал в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, сообщил... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:42:00+03:00
2025-03-11T08:54:00+03:00
владимирская область
происшествия
юрьевец
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Беспилотник упал в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.Ранее во вторник Авдеев сообщал, что на территории Владимирской области силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы."В настоящее время подтверждена информация о четырёх беспилотниках. Два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, повреждений он не нанёс. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось", - написал Авдеев.Он добавил, что, по неподтвержденным данным, подавлены ещё два БПЛА – в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте.
https://ria.ru/20250311/aeroflot-2004229883.html
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владимирская область, происшествия, юрьевец
Владимирская область, Происшествия, Юрьевец
БПЛА ВСУ упал на железную дорогу во Владимирской области

БПЛА упал на железную дорогу в районе станции "Юрьевец" во Владимирской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Беспилотник упал в районе станции Юрьевец во Владимирской области на железную дорогу, повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.
Ранее во вторник Авдеев сообщал, что на территории Владимирской области силами ПВО подавлен один беспилотник. Последствий и разрушений нет. Позднее он заявил, что еще два БПЛА сбиты в Киржачском районе, на месте работают оперативные службы.
"В настоящее время подтверждена информация о четырёх беспилотниках. Два были подавлены в Киржачском районе, один упал в Александровском районе, повреждений он не нанёс. Четвёртый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные, движение поездов на Горьковской железной дороге нормальное, не прерывалось, не прекращалось", - написал Авдеев.
Он добавил, что, по неподтвержденным данным, подавлены ещё два БПЛА – в Петушинском и Александровском районах. Информация проверяется специальными службами на месте.
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Владимирская областьПроисшествияЮрьевец
 
 
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