Рейтинг@Mail.ru
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/bpla-2004229597.html
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми - РИА Новости, 11.03.2025
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми
Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:41:00+03:00
2025-03-11T08:41:00+03:00
происшествия
москва
пермь
чита
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg
ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Работа столичных аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Согласно онлайн-расписанию пермского аэропорта, в Перми совершили вынужденные посадки самолеты из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву. Также задерживается на несколько часов прилет двух рейсов из Калининграда и Москвы.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227580.html
москва
пермь
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_376:0:1737:1021_1920x0_80_0_0_af9227743ed65d87293c14af0e5c14c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, пермь, чита, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Пермь, Чита, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми

Рейсы, следовавшие в Москву из Читы, Омска и Красноярска, сели в Перми

© РИА Новости / Максим БогодвидПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала.
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Работа столичных аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
Согласно онлайн-расписанию пермского аэропорта, в Перми совершили вынужденные посадки самолеты из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву. Также задерживается на несколько часов прилет двух рейсов из Калининграда и Москвы.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ
08:25
 
ПроисшествияМоскваПермьЧитаДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала