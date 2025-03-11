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Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми - РИА Новости, 11.03.2025
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми
Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:41:00+03:00
2025-03-11T08:41:00+03:00
2025-03-11T08:41:00+03:00
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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Работа столичных аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Согласно онлайн-расписанию пермского аэропорта, в Перми совершили вынужденные посадки самолеты из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву. Также задерживается на несколько часов прилет двух рейсов из Калининграда и Москвы.
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происшествия, москва, пермь, чита, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Москва, Пермь, Чита, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми
Рейсы, следовавшие в Москву из Читы, Омска и Красноярска, сели в Перми