https://ria.ru/20250311/bpla-2004229597.html

Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми

Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми - РИА Новости, 11.03.2025

Три рейса, следовавшие в Москву, совершили посадку в Перми

Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:41:00+03:00

2025-03-11T08:41:00+03:00

2025-03-11T08:41:00+03:00

происшествия

москва

пермь

чита

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Вынужденные посадки в аэропорту Перми совершили рейсы из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву, следует из данных онлайн-табло аэровокзала. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 337 украинских беспилотников над территорией России, из них 91 - на территории Московской области, сообщили в Минобороны РФ. Работа столичных аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. Согласно онлайн-расписанию пермского аэропорта, в Перми совершили вынужденные посадки самолеты из Читы, Омска и Красноярска, следовавшие в Москву. Также задерживается на несколько часов прилет двух рейсов из Калининграда и Москвы.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004227580.html

москва

пермь

чита

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