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В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 11.03.2025
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08:39 11.03.2025 (обновлено: 08:47 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004229494.html
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 11.03.2025
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал
На месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, пострадавших нет, сообщили в администрации округа. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:39:00+03:00
2025-03-11T08:47:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
раменское
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, пострадавших нет, сообщили в администрации округа."Силами ПВО Минобороны в Раменском муниципальном округе отражена атака 21 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, пострадавших нет", - отмечается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном администрацией Раменского округа для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.По данным администрации, специалисты экстренных служб работают на местах.
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Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
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атака беспилотников на москву и подмосковье, раменское, москва, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Раменское, Москва, Происшествия
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал

В Раменском на месте падения обломков БПЛА, предварительно, никто не пострадал

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, пострадавших нет, сообщили в администрации округа.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском муниципальном округе отражена атака 21 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, пострадавших нет", - отмечается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном администрацией Раменского округа для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
По данным администрации, специалисты экстренных служб работают на местах.
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеРаменскоеМоскваПроисшествия
 
 
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