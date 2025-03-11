https://ria.ru/20250311/bpla-2004229494.html
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 11.03.2025
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал
На месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, пострадавших нет, сообщили в администрации округа. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:39:00+03:00
2025-03-11T08:39:00+03:00
2025-03-11T08:47:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
раменское
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. На месте падения обломков БПЛА в Раменском, предварительно, пострадавших нет, сообщили в администрации округа."Силами ПВО Минобороны в Раменском муниципальном округе отражена атака 21 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, пострадавших нет", - отмечается в Telegram-канале "Радар Раменское", созданном администрацией Раменского округа для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.По данным администрации, специалисты экстренных служб работают на местах.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html
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Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-11T08:39
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атака беспилотников на москву и подмосковье, раменское, москва, происшествия
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Раменское, Москва, Происшествия
В Раменском на месте падения обломков БПЛА никто не пострадал
В Раменском на месте падения обломков БПЛА, предварительно, никто не пострадал