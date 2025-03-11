https://ria.ru/20250311/bpla-2004228873.html
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов - РИА Новости, 11.03.2025
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов
Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:34:00+03:00
2025-03-11T08:34:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
раменский
сергей собянин
андрей воробьев
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html
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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-11T08:34
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, раменский, сергей собянин, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Раменский, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов
Прокуратура Подмосковья контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА