https://ria.ru/20250311/bpla-2004228873.html

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов - РИА Новости, 11.03.2025

Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки дронов

Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:34:00+03:00

2025-03-11T08:34:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

раменский

сергей собянин

андрей воробьев

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004225999.html

https://ria.ru/20250311/bpla-2004227580.html

московская область (подмосковье)

москва

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T08:34 true PT0M13S

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, раменский, сергей собянин, андрей воробьев, атака беспилотников на москву и подмосковье