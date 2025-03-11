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Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ

Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:25:00+03:00

2025-03-11T08:25:00+03:00

2025-03-11T09:02:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004231113.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, министерство обороны рф (минобороны рф)