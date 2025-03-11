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Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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08:25 11.03.2025 (обновлено: 09:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227580.html
Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ
Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:25:00+03:00
2025-03-11T09:02:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, министерство обороны рф (минобороны рф)
Московская область (Подмосковье), Россия, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Московской областью сбили 91 беспилотник ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 91 беспилотник ВСУ над Московской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 91 украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата: 91 БПЛА - над территорией Московской области", - говорится в сообщении.
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Московская область (Подмосковье)РоссияВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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