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Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
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08:23 11.03.2025 (обновлено: 09:29 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227202.html
Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили рекордный налет украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:23:00+03:00
2025-03-11T09:29:00+03:00
россия
безопасность
московская область (подмосковье)
курская область
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили рекордный налет украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в военном ведомстве.Дроны сбивали над десятью регионами:В Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово, там погиб один человек и двое пострадали. Еще шесть человек получили ранения в Видном. В Раменском из-за падения аппарата повреждены как минимум семь квартир в многоэтажке. Еще один многоквартирный дом пострадал в Люберцах.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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россия
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россия, безопасность, московская область (подмосковье), курская область, атака беспилотников на москву и подмосковье
Россия, Безопасность, Московская область (Подмосковье), Курская область, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

МО: средства ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ над территорией РФ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили рекордный налет украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в военном ведомстве.
Дроны сбивали над десятью регионами:
  • над Московской областью — 91;
  • над Курской — 126;
  • над Брянской — 38;
  • над Белгородской — 25;
  • над Рязанской — 22;
  • над Калужской —10;
  • над Липецкой и Орловской области — по восемь;
  • над Воронежской — шесть;
  • над Нижегородской — три.
В Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово, там погиб один человек и двое пострадали. Еще шесть человек получили ранения в Видном. В Раменском из-за падения аппарата повреждены как минимум семь квартир в многоэтажке. Еще один многоквартирный дом пострадал в Люберцах.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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