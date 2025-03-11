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Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили рекордный налет украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:23:00+03:00

2025-03-11T08:23:00+03:00

2025-03-11T09:29:00+03:00

россия

безопасность

московская область (подмосковье)

курская область

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны отразили рекордный налет украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в военном ведомстве.Дроны сбивали над десятью регионами:В Подмосковье обломки сбитого беспилотника упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово, там погиб один человек и двое пострадали. Еще шесть человек получили ранения в Видном. В Раменском из-за падения аппарата повреждены как минимум семь квартир в многоэтажке. Еще один многоквартирный дом пострадал в Люберцах.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html

россия

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россия, безопасность, московская область (подмосковье), курская область, атака беспилотников на москву и подмосковье