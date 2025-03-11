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При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025
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08:22 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html
При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей
При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025
При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей
Около 20 транспортных средств получили повреждения, по предварительным данным, при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:22:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
московская область (подмосковье)
вооруженные силы украины
происшествия
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 20 транспортных средств получили повреждения, по предварительным данным, при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате атаки БПЛА ВСУ на территории Подмосковья получили различные повреждения 20 транспортных средств", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что при ударе беспилотников в регионе также повреждены частные дома. Их количество уточняется.
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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости
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московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей

При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены около 20 автомобилей

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 20 транспортных средств получили повреждения, по предварительным данным, при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате атаки БПЛА ВСУ на территории Подмосковья получили различные повреждения 20 транспортных средств", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при ударе беспилотников в регионе также повреждены частные дома. Их количество уточняется.
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Московская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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