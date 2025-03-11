https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html

При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей

При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей - РИА Новости, 11.03.2025

При атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей

Около 20 транспортных средств получили повреждения, по предварительным данным, при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:22:00+03:00

2025-03-11T08:22:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

московская область (подмосковье)

вооруженные силы украины

происшествия

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 20 транспортных средств получили повреждения, по предварительным данным, при атаке украинских беспилотников в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате атаки БПЛА ВСУ на территории Подмосковья получили различные повреждения 20 транспортных средств", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что при ударе беспилотников в регионе также повреждены частные дома. Их количество уточняется.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

московская область (подмосковье)

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Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы, на месте работают оперативные службы, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T08:22 true PT0M13S

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московская область (подмосковье), вооруженные силы украины, происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье