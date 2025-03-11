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ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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08:21 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004227013.html
ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву
ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:21:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
москва
сергей собянин
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
происшествия
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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москва
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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Сергей Собянин, Шереметьево (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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МоскваСергей СобянинШереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)ПроисшествияАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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