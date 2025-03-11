https://ria.ru/20250311/bpla-2004227013.html

ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву

ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

ПВО сбила 73 беспилотника, летевших на Москву

ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:21:00+03:00

2025-03-11T08:21:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

москва

сергей собянин

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

происшествия

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву, на данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена."ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на Москву. На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004227107.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, сергей собянин, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье