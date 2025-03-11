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Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом - РИА Новости, 11.03.2025
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08:17 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004226518.html
Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом
Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом - РИА Новости, 11.03.2025
Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом
Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов рассказал, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники во вторник утром атаковали РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:17:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
раменский
сергей собянин
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов рассказал, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники во вторник утром атаковали многоэтажный дом, в котором он живет с семьей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Около пяти утра я проснулся от сильного грохота. Пошатнуло, в доме грохот такой сильный был. Потом приехали экстренные службы, довольно оперативно", - рассказал РИА Новости Бессонов. Он отметил, что люди спешно покинули дом. "Паники не было", - подчеркнул житель Раменского.
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москва
московская область (подмосковье)
раменский
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Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона
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2025-03-11T08:17
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Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), раменский, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Раменский, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом

Экстренные службы оперативно прибыли после атаки БПЛА на дом в Раменском

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов рассказал, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники во вторник утром атаковали многоэтажный дом, в котором он живет с семьей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Около пяти утра я проснулся от сильного грохота. Пошатнуло, в доме грохот такой сильный был. Потом приехали экстренные службы, довольно оперативно", - рассказал РИА Новости Бессонов.
Он отметил, что люди спешно покинули дом.
"Паники не было", - подчеркнул житель Раменского.
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Часть дома в Москве, где сбили БПЛА, повреждена
07:42
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)РаменскийСергей СобянинАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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