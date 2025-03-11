https://ria.ru/20250311/bpla-2004226518.html

Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом

Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом - РИА Новости, 11.03.2025

Житель Раменского рассказал об атаке БПЛА на многоэтажный дом

Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов рассказал, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники во вторник утром атаковали РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:17:00+03:00

2025-03-11T08:17:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

раменский

сергей собянин

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

атака беспилотников на москву и подмосковье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004227427_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be8592aa9655dab98b95029a51294ac8.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель подмосковного Раменского Анатолий Бессонов рассказал, что экстренные службы оперативно приехали, когда украинские беспилотники во вторник утром атаковали многоэтажный дом, в котором он живет с семьей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Около пяти утра я проснулся от сильного грохота. Пошатнуло, в доме грохот такой сильный был. Потом приехали экстренные службы, довольно оперативно", - рассказал РИА Новости Бессонов. Он отметил, что люди спешно покинули дом. "Паники не было", - подчеркнул житель Раменского.

https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html

москва

московская область (подмосковье)

раменский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона Так выглядит многоэтажка на Домодедовской улице в Москве, поврежденная обломками дрона. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы. 2025-03-11T08:17 true PT0M10S

Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T08:17 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, московская область (подмосковье), раменский, сергей собянин, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье