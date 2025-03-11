https://ria.ru/20250311/bpla-2004226136.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:14:00+03:00
2025-03-11T08:14:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
московская область (подмосковье)
сергей собянин
андрей воробьев
москва
происшествия
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_0:200:3120:1955_1920x0_80_0_0_3d633049d5d4c9cd165527e289f54eae.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев."По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638517_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9435925582de41d99fe2338b2ea47860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), сергей собянин, андрей воробьев, москва, происшествия, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Москва, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти, один погиб