https://ria.ru/20250311/bpla-2004226136.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:14:00+03:00

2025-03-11T08:14:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

московская область (подмосковье)

сергей собянин

андрей воробьев

москва

происшествия

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев."По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250311/miratorg-2004226746.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), сергей собянин, андрей воробьев, москва, происшествия, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье