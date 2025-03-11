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Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
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08:14 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bpla-2004226136.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти - РИА Новости, 11.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:14:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
московская область (подмосковье)
сергей собянин
андрей воробьев
москва
происшествия
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев."По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
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московская область (подмосковье), сергей собянин, андрей воробьев, москва, происшествия, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье
Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Москва, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти

Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до пяти, один погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово, сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", - сказал собеседник агентства.
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Московская область (Подмосковье)Сергей СобянинАндрей ВоробьевМоскваПроисшествияВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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