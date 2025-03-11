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Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА
Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА
Пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА в Рязанской области нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:00:00+03:00
2025-03-11T09:00:00+03:00
2025-03-11T09:01:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА в Рязанской области нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков. Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 22 - над территорией Рязанской области. "Пострадавших и материального ущерба нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Благодарю подразделения ПВО и РЭБ за чёткую, слаженную работу", - написал Малков в своем Telegram-канале.
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происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА
Губернатор Рязанской области Малков: пострадавших после уничтожения БПЛА нет