https://ria.ru/20250311/bpla--2004231454.html

Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА

Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025

Рязанский губернатор рассказал о ситуации в регионе после уничтожения БПЛА

Пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА в Рязанской области нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:00:00+03:00

2025-03-11T09:00:00+03:00

2025-03-11T09:01:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА в Рязанской области нет, на местах падения обломков работают оперативные службы, сообщил губернатор Павел Малков. Минобороны РФ сообщало, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 337 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 22 - над территорией Рязанской области. "Пострадавших и материального ущерба нет. На местах падения обломков работают оперативные службы. Благодарю подразделения ПВО и РЭБ за чёткую, слаженную работу", - написал Малков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

рязанская область

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происшествия, рязанская область, павел малков, министерство обороны рф (минобороны рф)