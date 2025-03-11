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В Словакии хотят выселить бобра, облюбовавшего участок у источника воды
В Словакии хотят выселить бобра, облюбовавшего участок у источника воды - РИА Новости, 11.03.2025
В Словакии хотят выселить бобра, облюбовавшего участок у источника воды
Речной бобр, построивший плотину в национальном парке Словакии, может оставить без питьевой воды жителей окрестных деревень с населением более 5 тысяч человек,... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:49:00+03:00
2025-03-11T22:49:00+03:00
2025-03-11T22:49:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 мар - РИА Новости. Речной бобр, построивший плотину в национальном парке Словакии, может оставить без питьевой воды жителей окрестных деревень с населением более 5 тысяч человек, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "Речной бобр в Кленовой долине в Татранском национальном парке своей активностью на водотоке представляет повышенный риск для источника питьевой воды для более чем 5 000 жителей окрестных деревень. Он строит свои плотины на участке между (очистительной) установкой и местом забора сырой воды", - пишет издание. Как уточнило издание, во вторник состоялась встреча руководства национального парка и экоактивистов для поиска выхода из сложившейся ситуации. По данным портала, работники заповедника гуманными методами попытаются сделать место, которое облюбовал бобр, "непривлекательным", чтобы животное самостоятельно покинуло его и переместилось туда, "где не будет своей активностью ставить под угрозу здоровье людей".
https://ria.ru/20250203/bobry-1997183569.html
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в мире, словакия, животные
В мире, Словакия, Животные
В Словакии хотят выселить бобра, облюбовавшего участок у источника воды
TASR: бобр в Словакии может оставить без питьевой воды более пяти тысяч человек