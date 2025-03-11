https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004422847.html
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T22:44:00+03:00
2025-03-11T22:44:00+03:00
2025-03-11T22:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Одиннадцатого марта 2025 года около 21.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО сбили два украинских дрона над территорией Брянской области