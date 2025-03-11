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При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
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07:29 11.03.2025 (обновлено: 13:59 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004222403.html
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек
При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:29:00+03:00
2025-03-11T13:59:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
происшествия
андрей воробьев
сергей собянин
видное
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)", — написал он.Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть из них разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Также там работают все оперативные службы.Ранее утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 БПЛА, летевших на столицу. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первая информация о ликвидации беспилотника противника поступила еще в 04:35 утра.Из-за падения обломков сбитого дрона также повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом временно остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
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москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), происшествия, андрей воробьев, сергей собянин, видное, атака беспилотников на москву и подмосковье
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Происшествия, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, Видное, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

Воробьев: в Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек, трое ранены

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)", — написал он.
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
1 из 3
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваВозгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
Возгорание на парковке Мираторга после атаки дронов
Возгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
2 из 3
© РИА НовостиЧасть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
© РИА Новости
3 из 3
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
1 из 3
Возгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
2 из 3
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
© РИА Новости
3 из 3
Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть из них разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.
Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Также там работают все оперативные службы.
Ранее утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 БПЛА, летевших на столицу. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первая информация о ликвидации беспилотника противника поступила еще в 04:35 утра.
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Из-за падения обломков сбитого дрона также повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.
Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом временно остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Домодедово (аэропорт)ПроисшествияАндрей ВоробьевСергей СобянинВидноеАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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