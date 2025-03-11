https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004222403.html

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:29:00+03:00

2025-03-11T07:29:00+03:00

2025-03-11T13:59:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

происшествия

андрей воробьев

сергей собянин

видное

атака беспилотников на москву и подмосковье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004222551_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96996f3695b0b7642b7c923e77d51648.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Москву и Подмосковье погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)", — написал он.Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей. Часть из них разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Также там работают все оперативные службы.Ранее утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 БПЛА, летевших на столицу. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первая информация о ликвидации беспилотника противника поступила еще в 04:35 утра.Из-за падения обломков сбитого дрона также повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом временно остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

московская область (подмосковье)

видное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), происшествия, андрей воробьев, сергей собянин, видное, атака беспилотников на москву и подмосковье