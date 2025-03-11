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Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 11.03.2025
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05:41 11.03.2025 (обновлено: 06:02 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004217438.html
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 11.03.2025
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области
В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:41:00+03:00
2025-03-11T06:02:00+03:00
тульская область
суворовский район
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе", — написал он.По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.
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тульская область
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тульская область, суворовский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Тульская область, Суворовский район, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области

Миляев: средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе Тульской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе", — написал он.
По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.
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Тульская областьСуворовский районДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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