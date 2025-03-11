https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004217438.html

Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области

Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 11.03.2025

Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области

В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:41:00+03:00

2025-03-11T05:41:00+03:00

2025-03-11T06:02:00+03:00

тульская область

суворовский район

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе", — написал он.По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

суворовский район

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Дарья Буймова

тульская область, суворовский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность