https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004217438.html
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 11.03.2025
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области
В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:41:00+03:00
2025-03-11T05:41:00+03:00
2025-03-11T06:02:00+03:00
тульская область
суворовский район
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Тульской области отразили украинскую воздушную атаку, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Сегодня ночью наш регион подвергся воздушной атаке со стороны киевского режима. Штатными средствами РЭБ Минобороны РФ проведена работа по подавлению БПЛА в Суворовском районе", — написал он.По данным главы региона, разрушений и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, суворовский район, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Тульская область, Суворовский район, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Средства РЭБ подавили БПЛА в Тульской области
Миляев: средства РЭБ подавили БПЛА в Суворовском районе Тульской области