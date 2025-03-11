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В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025
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04:59 11.03.2025 (обновлено: 09:21 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004215428.html
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника
Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:59:00+03:00
2025-03-11T09:21:00+03:00
домодедово (аэропорт)
раменское
москва
безопасность
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
раменское
москва
московская область (подмосковье)
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домодедово (аэропорт), раменское, москва, безопасность, сергей собянин, московская область (подмосковье)
Домодедово (аэропорт), Раменское, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника

В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники спецслужб у дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - написал Собянин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Домодедово (аэропорт)РаменскоеМоскваБезопасностьСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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