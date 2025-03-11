https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004215428.html
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника
Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T04:59:00+03:00
2025-03-11T04:59:00+03:00
2025-03-11T09:21:00+03:00
домодедово (аэропорт)
раменское
москва
безопасность
сергей собянин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - написал Собянин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Домодедово (аэропорт), Раменское, Москва, Безопасность, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье)
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника
В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву