https://ria.ru/20250311/bespilotniki-2004215428.html

В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника

В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника - РИА Новости, 11.03.2025

В Домодедово и Раменском уничтожили еще четыре беспилотника

Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T04:59:00+03:00

2025-03-11T04:59:00+03:00

2025-03-11T09:21:00+03:00

домодедово (аэропорт)

раменское

москва

безопасность

сергей собянин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Силами ПВО в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал об отражении в Подмосковье атаки семи беспилотников, летевших на Москву. Работа аэропортов "Жуковский" и "Домодедово" временно ограничена."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах", - написал Собянин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

раменское

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

домодедово (аэропорт), раменское, москва, безопасность, сергей собянин, московская область (подмосковье)