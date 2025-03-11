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Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.03.2025
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06:59 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/bespilotnik-2004220745.html
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.03.2025
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник
Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:59:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
владимирская область
безопасность
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет", - написал глава региона.
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владимирская область, безопасность, атака беспилотников на москву и подмосковье
Владимирская область, Безопасность, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник

Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник, разрушений нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.
"Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет", - написал глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Владимирская областьБезопасностьАтака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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