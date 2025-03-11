https://ria.ru/20250311/bespilotnik-2004220745.html
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.03.2025
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник
Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T06:59:00+03:00
2025-03-11T06:59:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
владимирская область
безопасность
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет", - написал глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, безопасность, атака беспилотников на москву и подмосковье
Владимирская область, Безопасность, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник
Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник, разрушений нет