https://ria.ru/20250311/bespilotnik-2004220745.html

Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник

Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.03.2025

Во Владимирской области уничтожили украинский беспилотник

Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T06:59:00+03:00

2025-03-11T06:59:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

владимирская область

безопасность

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один беспилотник подавлен во Владимирской области, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале."Сегодня ночью и ранним утром центральный регион атакован вражескими беспилотниками. На территории Владимирской области в настоящий момент силами ПВО подавлен один беспилотник. Никаких последствий и разрушений нет", - написал глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

владимирская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимирская область, безопасность, атака беспилотников на москву и подмосковье