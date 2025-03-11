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В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса - РИА Новости, 11.03.2025
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18:33 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/avtobus-2004389797.html
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса - РИА Новости, 11.03.2025
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса
Доследственная проверка организована в нижегородском Дзержинске, где женщину с маленьким ребенком высадили из автобуса, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:33:00+03:00
2025-03-11T18:33:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована в нижегородском Дзержинске, где женщину с маленьким ребенком высадили из автобуса, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в Дзержинске водитель из-за проблем с оплатой проезда высадил из автобуса мать с четырехлетним ребенком, не позволив доехать до нужной остановки. "Организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура региона, у ребенка, которого вместе с матерью высадили из автобуса, имеется хроническое заболевание. "Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан, по ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса

СК начал проверку в Дзержинске, где мать с ребенком высадили из автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована в нижегородском Дзержинске, где женщину с маленьким ребенком высадили из автобуса, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в Дзержинске водитель из-за проблем с оплатой проезда высадил из автобуса мать с четырехлетним ребенком, не позволив доехать до нужной остановки.
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"Организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура региона, у ребенка, которого вместе с матерью высадили из автобуса, имеется хроническое заболевание. "Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан, по ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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