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В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса - РИА Новости, 11.03.2025
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса
Доследственная проверка организована в нижегородском Дзержинске, где женщину с маленьким ребенком высадили из автобуса, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T18:33:00+03:00
2025-03-11T18:33:00+03:00
2025-03-11T18:33:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Доследственная проверка организована в нижегородском Дзержинске, где женщину с маленьким ребенком высадили из автобуса, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в Дзержинске водитель из-за проблем с оплатой проезда высадил из автобуса мать с четырехлетним ребенком, не позволив доехать до нужной остановки. "Организована доследственная проверка. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура региона, у ребенка, которого вместе с матерью высадили из автобуса, имеется хроническое заболевание. "Прокуратура Нижегородской области даст оценку исполнению законодательства об оказании услуг по перевозке граждан, по ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - отмечается в сообщении ведомства.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области мать с ребенком высадили из автобуса
СК начал проверку в Дзержинске, где мать с ребенком высадили из автобуса