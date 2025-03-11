https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html

В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы

В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 11.03.2025

В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы

В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T20:38:00+03:00

2025-03-11T20:38:00+03:00

2025-03-11T20:57:00+03:00

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оон

вооруженные силы украины

атака беспилотников на москву и подмосковье

московская область (подмосковье)

москва

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ООН, 11 мар — РИА Новости. В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на Россию. "Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.По словам представителя генсека, подобные атаки должны немедленно прекратиться. Кроме того, он вновь призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.Возбуждено дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20250311/nebenzja-2004407677.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html

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москва

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Наталья Макарова

в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, московская область (подмосковье), москва, стефан дюжаррик, андрей воробьев, дмитрий песков