https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 11.03.2025
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы
В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:38:00+03:00
2025-03-11T20:38:00+03:00
2025-03-11T20:57:00+03:00
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атака беспилотников на москву и подмосковье
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ООН, 11 мар — РИА Новости. В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на Россию. "Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.По словам представителя генсека, подобные атаки должны немедленно прекратиться. Кроме того, он вновь призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.Возбуждено дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20250311/nebenzja-2004407677.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Московская область (Подмосковье), Москва, Стефан Дюжаррик, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы
ООН о массированной атаке дронов ВСУ на РФ: осуждаем нападения на гражданских