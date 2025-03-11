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В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 11.03.2025 (обновлено: 20:57 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 11.03.2025
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы
В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T20:38:00+03:00
2025-03-11T20:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
оон
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
московская область (подмосковье)
москва
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ООН, 11 мар — РИА Новости. В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на Россию. "Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.По словам представителя генсека, подобные атаки должны немедленно прекратиться. Кроме того, он вновь призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.Возбуждено дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20250311/nebenzja-2004407677.html
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в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, московская область (подмосковье), москва, стефан дюжаррик, андрей воробьев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Московская область (Подмосковье), Москва, Стефан Дюжаррик, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков
В ООН осудили масштабную атаку беспилотников ВСУ на российские регионы

ООН о массированной атаке дронов ВСУ на РФ: осуждаем нападения на гражданских

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Жилой дом, поврежденный из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
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ООН, 11 мар — РИА Новости. В ООН решительно осуждают нападения на гражданское население и инфраструктуру, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя масштабную атаку украинских беспилотников на Россию.
"Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Небензя объяснил массированную атаку БПЛА на Россию
Вчера, 20:22
По словам представителя генсека, подобные атаки должны немедленно прекратиться. Кроме того, он вновь призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий.
Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.
Как отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев, судя по поражающим элементам, найденным на месте падения дронов, целью атаки были именно люди.
Возбуждено дело по статье "Теракт".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияООНВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)МоскваСтефан ДюжаррикАндрей ВоробьевДмитрий Песков
 
 
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