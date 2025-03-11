https://ria.ru/20250311/ataka-2004377872.html

Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"

Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 11.03.2025

Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"

Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба". РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T17:32:00+03:00

2025-03-11T17:32:00+03:00

2025-03-11T23:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей собянин

атака украинских беспилотников на москву

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба"."Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области", — говорится в тексте.Ранее во вторник поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении назвал эту атаку вопросов суверенитета, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.Силы ПВО за минувшую ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр МосквыСергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html

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в мире, венгрия, польша, германия, петер сийярто, сергей собянин, атака украинских беспилотников на москву