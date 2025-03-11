Рейтинг@Mail.ru
Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 11.03.2025 (обновлено: 23:53 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004377872.html
Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"
Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 11.03.2025
Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"
Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба". РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T17:32:00+03:00
2025-03-11T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
польша
германия
петер сийярто
сергей собянин
атака украинских беспилотников на москву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004222551_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_96996f3695b0b7642b7c923e77d51648.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба"."Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области", — говорится в тексте.Ранее во вторник поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении назвал эту атаку вопросов суверенитета, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.Силы ПВО за минувшую ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр МосквыСергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html
https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html
венгрия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004222551_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42940388a2e35dacbbd924791ab94c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, польша, германия, петер сийярто, сергей собянин, атака украинских беспилотников на москву
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Польша, Германия, Петер Сийярто, Сергей Собянин, Атака украинских беспилотников на Москву
Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"

Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку БПЛА на нефтепровод "Дружба"

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба".
"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области", — говорится в тексте.
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России
Вчера, 14:49
Ранее во вторник поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении назвал эту атаку вопросов суверенитета, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр МосквыСергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ
Вчера, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияПольшаГерманияПетер СийяртоСергей СобянинАтака украинских беспилотников на Москву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала