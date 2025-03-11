Генштаб ВСУ признал, что целился в нефтепровод "Дружба"
Генштаб ВСУ взял ответственность за атаку БПЛА на нефтепровод "Дружба"
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинский Генштаб в своем Telegram-канале подтвердил, что одной из целей атаки БПЛА был нефтепровод "Дружба".
"Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область России), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба" и является важной составляющей в процессах поставки нефти на терминал морского порта "Усть-Луга" в Ленинградской области", — говорится в тексте.
Ранее во вторник поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении назвал эту атаку вопросов суверенитета, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для нефтеснабжения страны.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в сторону Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр МосквыСергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли три человека, есть пострадавшие, в том числе дети.