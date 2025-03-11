https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html

"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ

"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025

"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T15:44:00+03:00

2025-03-11T15:44:00+03:00

2025-03-11T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

москва

атака беспилотников на москву и подмосковье

государственный департамент сша

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву."Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров", — саркастически высказался он.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются в Саудовской Аравии с украинской делегацией, включающей министра иностранных дел Андрея Сибигу, главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и министра оборон Рустема Умерова.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html

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