Рейтинг@Mail.ru
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ataka-2004349712.html
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ - РИА Новости, 11.03.2025
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T15:44:00+03:00
2025-03-11T15:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
атака беспилотников на москву и подмосковье
государственный департамент сша
верховная рада украины
стив уиткофф
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву."Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров", — саркастически высказался он.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются в Саудовской Аравии с украинской делегацией, включающей министра иностранных дел Андрея Сибигу, главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и министра оборон Рустема Умерова.Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004327547.html
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d916f7cf9846f3d820009f861229de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, государственный департамент сша, верховная рада украины, стив уиткофф, марко рубио, майк уолтц, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Государственный департамент США, Верховная Рада Украины, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Майк Уолтц, Россия, США
"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ

Депутат Рады Дмитрук осудил атаку украинских БПЛА на Москву в день переговоров

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву.
"Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров", — саркастически высказался он.
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Западе назвали последствия ночной атаки украинских БПЛА для России
Вчера, 14:49
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются в Саудовской Аравии с украинской делегацией, включающей министра иностранных дел Андрея Сибигу, главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и министра оборон Рустема Умерова.
Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
  • Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
  • В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
  • В Видном получили ранения шесть человек.
  • Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
  • При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
  • Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеГосударственный департамент СШАВерховная Рада УкраиныСтив УиткоффМарко РубиоМайк УолтцРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала