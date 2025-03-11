"Так по-мирному": в Раде неожиданно высказались о действиях ВСУ
Депутат Рады Дмитрук осудил атаку украинских БПЛА на Москву в день переговоров
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале раскритиковал атаку украинских беспилотников на Москву.
"Это так по-мирному, запустить самое большое количество дронов по Москве за все время большой войны в день переговоров", — саркастически высказался он.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц встречаются в Саудовской Аравии с украинской делегацией, включающей министра иностранных дел Андрея Сибигу, главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и министра оборон Рустема Умерова.
Как отмечал спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, на повестке встречи будет сделка по прекращению огня.
Ночью российские военные отразили самую массированную атаку украинских дронов на Москву и Подмосковье.
- Всего над территорией России сбиты 337 беспилотников, из них 91 — над Московским регионом.
- В Домодедово обломки упали на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг", два человека погибли, один пострадал.
- В Видном получили ранения шесть человек.
- Всего пострадали 18 человек, из них трое детей, шестеро находятся в больницах.
- При падении осколков дронов в Москве и области получили повреждения жилые дома.
- Незначительно повреждена железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.