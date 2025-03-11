https://ria.ru/20250311/ataka-2004295631.html

Во Франции набросились на Зеленского из-за массовой атаки БПЛА на Москву

Во Франции набросились на Зеленского из-за массовой атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Во Франции набросились на Зеленского из-за массовой атаки БПЛА на Москву

Массовой атакой беспилотниками на Москву и Подмосковье Киев хочет сорвать мирный процесс, заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T12:54:00+03:00

2025-03-11T12:54:00+03:00

2025-03-11T12:54:00+03:00

в мире

москва

московская область (подмосковье)

франция

флориан филиппо

мария захарова

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Массовой атакой беспилотниками на Москву и Подмосковье Киев хочет сорвать мирный процесс, заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Киевский режим не мог предпринять лучшей попытки сорвать переговоры о мире! Это уже второй раз за несколько дней, после странного поведения Зеленского в Белом доме! Он, за которым стоит Евросоюз, не хочет мира!" — написал Филиппо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее днем заявила, что массированная атака БПЛА ВСУ на Москву связана с визитом в столицу генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Силы ПВО за ночь сбили 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. В Подмосковье погибли два человека, есть пострадавшие, в том числе дети.

https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html

москва

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