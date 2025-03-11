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Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях - РИА Новости, 11.03.2025
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11:35 11.03.2025 (обновлено: 12:51 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004270953.html
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях - РИА Новости, 11.03.2025
Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях
Сегодняшней ночью и ранним утром в Москве и Подмосковье, Белгородской и Курской областях неустанно работала наша ПВО. Отражали украинские беспилотники — такой... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T11:35:00+03:00
2025-03-11T12:51:00+03:00
аналитика
россия
украина
вооруженные силы украины
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
бпла
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Сегодняшней ночью и ранним утром в Москве и Подмосковье, Белгородской и Курской областях неустанно работала наша ПВО. Отражали украинские беспилотники — такой массированной атаки не было никогда, на момент написания заметки сбито более 300 дронов. А началось все еще вчера вечером — с обстрела торгового центра в слободе Белой в Курской области.Три человека погибли в Курской области, один — в Подмосковье, несколько ранены. Под ударом оказались обычные мирные граждане, спавшие в своих постелях, собиравшиеся на работу. Закрывались аэропорты, переносились авиарейсы, обломки БПЛА падали на парковки, попадали в жилые здания.Террористическая природа киевского режима удивления давно не вызывает. Поражает разве что полная бессмысленность их терактов.Запугать россиян, принудить их к сдаче своих позиций на переговорах? Но вот уже три года, как подобные атаки лишь будят в нас здоровую злость. Даже самые далекие от войны люди понимают в этот момент — это наше общее дело и идут сдавать кровь, записываться в добровольцы, жертвовать на помощь нашим бойцам.Попытаться перегрузить нашу ПВО? Это не получается у киевских все три года и тем более невозможно сейчас, когда наши специалисты получили бесценный опыт в отражении массовых атак дронов.Продемонстрировать свои успехи на поле боя? Но наши военные освобождают последние километры Курской области, где навсегда остались лежать десятки тысяч вэсэушников, так и не успевших посетить легендарную местную "Пятерочку". В дополнение киевские потеряли больше пятой части территории Украины. О каких успехах можно тут говорить?Подбодрить свое население, впавшее в тяжелую депрессию на фоне хронических поражений ВСУ и отключения американской военпомощи? Но население устроило массовый забег — женщины и дети бегут за границу, мужчины — от бусификации. Похоже, на Украине уже просто некому страдать от депрессии.На самом деле букет терактов — это такой "подарунок" от киевской делегации американским партнерам. Киевские едут в саудовскую Джидду. Они накупили себе костюмов и галстуков и попшикались парфюмом.Формально это будет называться переговорами с американской делегацией. На самом деле в Эр-Рияде будет происходить то, что красочно, хоть и неполиткорректно, описал украинский пропагандист Ян Валетов: "Россию он (Трамп) вряд ли может запугать или нагнуть так, чтобы она бросилась выполнять его хотелки... А нас он нагнуть может. Причем в любую сторону, в любой момент и до нужного ему результата" (стиль и лексика автора сохранены).Была у киевских надежда, что им перед переговорами обеспечат "сильную позицию". Снабдят дальнобойным оружием, дадут разрешение на удары по России, короче, выпишут мандат на терроризм. Однако новая администрация в Вашингтоне явно не хочет связываться с международными террористами — Трамп неоднократно заявлял, что пытается избежать мировой войны с Россией.И тут киевские достают из широких штанин свой единственный козырь — атаки БПЛА на мирные города России. Посмотрите, мол, какие у нас "успехи". Украина побеждает и вот-вот совсем победит. Давайте уже, ставьте нас в "сильную позицию".Однако к военным успехам атаки дронов никакого отношения не имеют, это просто теракты в чистом виде. Получается такой дешевый местечковый шантаж: не сумев втянуть американцев в большую войну против России, киевский режим пытается замазать их кровью, сделав соучастниками своих преступлений.Президент США пытается наладить диалог с Москвой, а тут киевский режим, всем существованием обязанный американским деньгам и поставкам, пытается поломать его игру и этот диалог разрушить.Схема шантажа известная, и, думается, представителям команды Трампа такое давление не понравится. Вместо сильной позиции они поставят киевских на колени и будут всеми способами принуждать их к миру.Не будь киевские такими необучаемыми, им стоило бы послушать своего вышеупомянутого пропагандиста: "Можем ли мы что-нибудь противопоставить давлению бывших друзей? Естественно, мы можем не подчиниться, но перед тем надо тщательно оценить последствия такого решения. Боюсь, что они могут оказаться куда хуже той задницы, куда нас приведет компромисс, к которому нас принудят" (извините, но лексика опять-таки сохранена).Переговоры в Эр-Рияде — это шанс для трамповской команды продемонстрировать свое стремление к миру, этого ждет от них, без преувеличения, вся планета. А судьба киевских предрешена, это сегодня видят даже верные сотрудники режима. И никакие теракты их уже не спасут — только прибавят материалов к будущим уголовным делам.
https://ria.ru/20250311/ataka-2004231297.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, россия, украина, вооруженные силы украины, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, бпла
Аналитика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, БПЛА

Самый массированный налет БПЛА: Россия — под ударом, Украина — на коленях

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Сегодняшней ночью и ранним утром в Москве и Подмосковье, Белгородской и Курской областях неустанно работала наша ПВО. Отражали украинские беспилотники — такой массированной атаки не было никогда, на момент написания заметки сбито более 300 дронов. А началось все еще вчера вечером — с обстрела торгового центра в слободе Белой в Курской области.
Три человека погибли в Курской области, один — в Подмосковье, несколько ранены. Под ударом оказались обычные мирные граждане, спавшие в своих постелях, собиравшиеся на работу. Закрывались аэропорты, переносились авиарейсы, обломки БПЛА падали на парковки, попадали в жилые здания.
Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву
08:59
Террористическая природа киевского режима удивления давно не вызывает. Поражает разве что полная бессмысленность их терактов.
Запугать россиян, принудить их к сдаче своих позиций на переговорах? Но вот уже три года, как подобные атаки лишь будят в нас здоровую злость. Даже самые далекие от войны люди понимают в этот момент — это наше общее дело и идут сдавать кровь, записываться в добровольцы, жертвовать на помощь нашим бойцам.
Попытаться перегрузить нашу ПВО? Это не получается у киевских все три года и тем более невозможно сейчас, когда наши специалисты получили бесценный опыт в отражении массовых атак дронов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Госдуме назвали массированную атаку БПЛА ВСУ на Москву террором
08:56
Продемонстрировать свои успехи на поле боя? Но наши военные освобождают последние километры Курской области, где навсегда остались лежать десятки тысяч вэсэушников, так и не успевших посетить легендарную местную "Пятерочку". В дополнение киевские потеряли больше пятой части территории Украины. О каких успехах можно тут говорить?
Подбодрить свое население, впавшее в тяжелую депрессию на фоне хронических поражений ВСУ и отключения американской военпомощи? Но население устроило массовый забег — женщины и дети бегут за границу, мужчины — от бусификации. Похоже, на Украине уже просто некому страдать от депрессии.
На самом деле букет терактов — это такой "подарунок" от киевской делегации американским партнерам. Киевские едут в саудовскую Джидду. Они накупили себе костюмов и галстуков и попшикались парфюмом.
Кровля дома, поврежденная из-за падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА в Москве, сообщили в МИД
10:50
Формально это будет называться переговорами с американской делегацией. На самом деле в Эр-Рияде будет происходить то, что красочно, хоть и неполиткорректно, описал украинский пропагандист Ян Валетов: "Россию он (Трамп) вряд ли может запугать или нагнуть так, чтобы она бросилась выполнять его хотелки... А нас он нагнуть может. Причем в любую сторону, в любой момент и до нужного ему результата" (стиль и лексика автора сохранены).
Была у киевских надежда, что им перед переговорами обеспечат "сильную позицию". Снабдят дальнобойным оружием, дадут разрешение на удары по России, короче, выпишут мандат на терроризм. Однако новая администрация в Вашингтоне явно не хочет связываться с международными террористами — Трамп неоднократно заявлял, что пытается избежать мировой войны с Россией.
И тут киевские достают из широких штанин свой единственный козырь — атаки БПЛА на мирные города России. Посмотрите, мол, какие у нас "успехи". Украина побеждает и вот-вот совсем победит. Давайте уже, ставьте нас в "сильную позицию".
МИД России - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Атака БПЛА на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона, заявили в МИД
10:16
Однако к военным успехам атаки дронов никакого отношения не имеют, это просто теракты в чистом виде. Получается такой дешевый местечковый шантаж: не сумев втянуть американцев в большую войну против России, киевский режим пытается замазать их кровью, сделав соучастниками своих преступлений.
Президент США пытается наладить диалог с Москвой, а тут киевский режим, всем существованием обязанный американским деньгам и поставкам, пытается поломать его игру и этот диалог разрушить.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Захарова увидела связь между атакой БПЛА на Москву и визитом генсека ОБСЕ
08:20
Схема шантажа известная, и, думается, представителям команды Трампа такое давление не понравится. Вместо сильной позиции они поставят киевских на колени и будут всеми способами принуждать их к миру.
Не будь киевские такими необучаемыми, им стоило бы послушать своего вышеупомянутого пропагандиста: "Можем ли мы что-нибудь противопоставить давлению бывших друзей? Естественно, мы можем не подчиниться, но перед тем надо тщательно оценить последствия такого решения. Боюсь, что они могут оказаться куда хуже той задницы, куда нас приведет компромисс, к которому нас принудят" (извините, но лексика опять-таки сохранена).
Машины повреждены после отражения атаки дронов к юго-востоку от Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Картаполов назвал атаку украинских БПЛА пропагандистским ходом
09:49
Переговоры в Эр-Рияде — это шанс для трамповской команды продемонстрировать свое стремление к миру, этого ждет от них, без преувеличения, вся планета. А судьба киевских предрешена, это сегодня видят даже верные сотрудники режима. И никакие теракты их уже не спасут — только прибавят материалов к будущим уголовным делам.
 
АналитикаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествияБПЛА
 
 
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