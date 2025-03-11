В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек
Пять человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Москву
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на столицу и область началась в четыре утра.
По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:
- 126 – над территорией Курской области;
- 91 — над Московской областью;
- 38 — в Брянской области;
- 25 — в небе над Белгородской областью;
- 22 — над территорией Рязанской области;
- десять — в Калужской области;
- восемь — над Липецкой областью;
- восемь — над территорией Орловской области;
- шесть — в небе над Воронежской областью;
- три — над территорией Нижегородской области.
Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.