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В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек - РИА Новости, 11.03.2025
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10:29 11.03.2025
https://ria.ru/20250311/ataka-2004257704.html
В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек
В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек
Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T10:29:00+03:00
2025-03-11T10:29:00+03:00
происшествия
атака беспилотников на москву и подмосковье
вооруженные силы украины
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на столицу и область началась в четыре утра.По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек

Пять человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Москву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого БПЛА на улице Западный Квартал в Видном
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.
Оцепление у жилого дома, поврежденного из-за падения обломков сбитого дронов в Видном - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Число погибших при налете дронов на Москву и Подмосковье выросло до двух
10:26
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на столицу и область началась в четыре утра.
По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:
Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Над Курском прогремела серия взрывов
04:20
 
ПроисшествияАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВооруженные силы УкраиныМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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