https://ria.ru/20250311/ataka-2004257704.html

В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек

В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Подмосковье из-за атаки дронов пострадали пять человек

Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T10:29:00+03:00

2025-03-11T10:29:00+03:00

2025-03-11T10:29:00+03:00

происшествия

атака беспилотников на москву и подмосковье

вооруженные силы украины

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб", — сказал собеседник агентства.Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил об отражении самой массированной атаки беспилотников на Москву. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на столицу и область началась в четыре утра.По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004256951.html

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московская область (подмосковье)

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происшествия, атака беспилотников на москву и подмосковье, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), москва