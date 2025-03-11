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В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.03.2025
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09:23 11.03.2025 (обновлено: 09:38 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004239028.html
В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек
В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.03.2025
В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек
Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:23:00+03:00
2025-03-11T09:38:00+03:00
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет.По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html
видное
московская область (подмосковье)
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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, видное, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек

Воробьев: в Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек, включая ребенка

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет.
По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.
Последствия удара БПЛА в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Домодедово после атаки БПЛА погиб человек
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Атака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествияВидноеМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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