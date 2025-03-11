https://ria.ru/20250311/ataka-2004239028.html

В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек

В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.03.2025

В Видном при атаке БПЛА пострадали шесть человек

Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:23:00+03:00

2025-03-11T09:23:00+03:00

2025-03-11T09:38:00+03:00

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

видное

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть человек, включая ребенка, получили поверхностные раны после атаки БПЛА в Видном, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В Ленинском городском округе в (Видное, улица Фокина, дом 6, Западный квартал, дом 5к1, дом Сапроново, д. 6к2, ЖК "Пригород Лесное") от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребёнка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" - там пострадавших нет.По данным Минобороны, за ночь сбит в Подмосковье 91 украинский беспилотник.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004236596.html

видное

московская область (подмосковье)

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атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия, видное, московская область (подмосковье), андрей воробьев