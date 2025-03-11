https://ria.ru/20250311/ataka-2004231297.html

Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву

Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву

Российские военные отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:59:00+03:00

2025-03-11T08:59:00+03:00

2025-03-11T10:07:00+03:00

вооруженные силы украины

сергей собянин

россия

московская область (подмосковье)

москва

атака беспилотников на москву и подмосковье

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram."Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", — написал он.Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и область началась в четыре утра.По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:При падении дрона в Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", еще два работника компании ранены. В Видном пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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вооруженные силы украины, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия