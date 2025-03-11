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Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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08:59 11.03.2025 (обновлено: 10:07 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004231297.html
Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву
Российские военные отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:59:00+03:00
2025-03-11T10:07:00+03:00
вооруженные силы украины
сергей собянин
россия
московская область (подмосковье)
москва
атака беспилотников на москву и подмосковье
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram."Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", — написал он.Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и область началась в четыре утра.По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:При падении дрона в Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", еще два работника компании ранены. В Видном пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.
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вооруженные силы украины, сергей собянин, россия, московская область (подмосковье), москва, атака беспилотников на москву и подмосковье, происшествия
Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, Происшествия

Силы ПВО отбили самую массированную атаку беспилотников на Москву

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные отразили самую массированную атаку беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
«
"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", — написал он.
Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Как уточнял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и область началась в четыре утра.
По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА:
  • 126 – над территорией Курской области;
  • 91 — над Московской областью;
  • 38 — в Брянской области;
  • 25 — в небе над Белгородской областью;
  • 22 — над территорией Рязанской области;
  • десять — в Калужской области;
  • восемь — над Липецкой областью;
  • восемь — над территорией Орловской области;
  • шесть — в небе над Воронежской областью;
  • три — над территорией Нижегородской области.
При падении дрона в Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", еще два работника компании ранены. В Видном пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка.
Из-за падения обломков дрона в столице и области получили повреждения несколько жилых домов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.
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Вооруженные силы УкраиныСергей СобянинРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеПроисшествия
 
 
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