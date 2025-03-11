https://ria.ru/20250311/ataka-2004226225.html

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T08:15:00+03:00

2025-03-11T08:15:00+03:00

2025-03-11T08:58:00+03:00

вооруженные силы украины

мираторг

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании."В результате падения обломков БПЛА в 5:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", — уточнили в организации.Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших в Подмосковье выросло до пяти. Кроме того, повреждения получили 20 транспортных средств.Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, добавили в компании. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в четыре утра. Изначально он сообщал об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35 утра. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов.По информации Минобороны, над Московской областью сбили 91 беспилотник, а всего над всей страной — 337 БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.

https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html

https://ria.ru/20250310/dron-2004115895.html

московская область (подмосковье)

москва

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Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости 2025-03-11T08:15 true PT0M27S

Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона Так выглядит многоэтажка на Домодедовской улице в Москве, поврежденная обломками дрона. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы. 2025-03-11T08:15 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, мираторг, московская область (подмосковье), москва