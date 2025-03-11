Рейтинг@Mail.ru
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 11.03.2025 (обновлено: 08:58 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004226225.html
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек - РИА Новости, 11.03.2025
При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек
При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T08:15:00+03:00
2025-03-11T08:58:00+03:00
вооруженные силы украины
мираторг
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004222829_0:313:795:760_1920x0_80_0_0_ea0d58152753489ee02736be927ea910.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании.&quot;В результате падения обломков БПЛА в 5:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании &quot;Мираторг&quot; в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь&quot;, — уточнили в организации.Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших в Подмосковье выросло до пяти. Кроме того, повреждения получили 20 транспортных средств.Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, добавили в компании. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в четыре утра. Изначально он сообщал об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35 утра. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов.По информации Минобороны, над Московской областью сбили 91 беспилотник, а всего над всей страной — 337 БПЛА. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.
https://ria.ru/20250310/dron-2004187002.html
https://ria.ru/20250310/dron-2004115895.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оцепление вокруг дома в подмосковном ЖК, где ночью отражали атаку БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости
2025-03-11T08:15
true
PT0M27S
Многоэтажка в Москве, поврежденная обломками дрона
Так выглядит многоэтажка на Домодедовской улице в Москве, поврежденная обломками дрона. Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают сотрудники полиции, пожарные службы, МЧС, скорая помощь, а также стоят два автобуса правительства Москвы.
2025-03-11T08:15
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004222829_0:239:795:835_1920x0_80_0_0_c5ec297ed6c7809726ce08be67de8ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, мираторг, московская область (подмосковье), москва
Вооруженные силы Украины, Мираторг, Московская область (Подмосковье), Москва

При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваВозгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
Возгорание на парковке Мираторга после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Возгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании.
«

"В результате падения обломков БПЛА в 5:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", — уточнили в организации.

Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших в Подмосковье выросло до пяти. Кроме того, повреждения получили 20 транспортных средств.
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал житель Белгородской области
Вчера, 20:49
Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, добавили в компании. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в четыре утра. Изначально он сообщал об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).
Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35 утра. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов.
По информации Минобороны, над Московской областью сбили 91 беспилотник, а всего над всей страной — 337 БПЛА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Курской области
Вчера, 15:21
 
Вооруженные силы УкраиныМираторгМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала