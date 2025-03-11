При массовой атаке беспилотников на Москву и Подмосковье погиб человек
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваВозгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
Возгорание на парковке "Мираторга" после атаки дронов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. При атаке БПЛА на Домодедово погиб сотрудник "Мираторга", сообщили РИА Новости в компании.
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"В результате падения обломков БПЛА в 5:14 пострадали объекты на территории дистрибьюторского центра компании "Мираторг" в Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения городов Видное и Домодедово, где им оказывается медицинская помощь", — уточнили в организации.
Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям погибшего и раненых сотрудников.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, число пострадавших в Подмосковье выросло до пяти. Кроме того, повреждения получили 20 транспортных средств.
Дистрибьюторский центр "Мираторг" в Домодедово в течение нескольких часов восстановит работу после падения БПЛА, добавили в компании. На месте работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область началась в четыре утра. Изначально он сообщал об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям).
Воробьев уточнил, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых ликвидированных дронах, летевших на столицу, в 4:35 утра. ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов.
По информации Минобороны, над Московской областью сбили 91 беспилотник, а всего над всей страной — 337 БПЛА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что атака связана с визитом в Москву генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Она отметила, что это уже не первый раз, когда приезд в российскую столицу высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается налетом украинских дронов.