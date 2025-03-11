https://ria.ru/20250311/ataka-2004224600.html
Жительница подмосковного ЖК рассказала об эвакуации во время атаки БПЛА
Жительница подмосковного ЖК рассказала об эвакуации во время атаки БПЛА - РИА Новости, 11.03.2025
Жительница подмосковного ЖК рассказала об эвакуации во время атаки БПЛА
Жительница подмосковного ЖК, недалеко от которого во вторник отражали атаку украинских БПЛА, рассказала о сильном грохоте в 5 утра и эвакуации. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:54:00+03:00
2025-03-11T07:54:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
происшествия
сергей собянин
атака беспилотников на москву и подмосковье
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жительница подмосковного ЖК, недалеко от которого во вторник отражали атаку украинских БПЛА, рассказала о сильном грохоте в 5 утра и эвакуации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении в Подмосковье атаки 69 беспилотников, летевших на Москву, а также о повреждении кровли дома из-за падения обломков на Домодедовской улице. Работа аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и "Шереметьево" временно ограничена. "В пять часов услышали звук, грохот сильный. Проснулись и побежали в ванну. Потом пошли посмотреть с балкона, что происходит. Валяется рама на земле. Сработала сразу сигнализация пожарная. Поняли, что нужно эвакуироваться. Собрали необходимые документы, вещи, выбежали на улицу возле подъезда. Сделали так практически все из дома", - сказала она корреспонденту РИА Новости. По ее словам, спустя час жильцам сообщили, что они могут вернуться в квартиры.
https://ria.ru/20250311/moskva-2004223626.html
https://ria.ru/20250311/pvo-2004221382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сергей собянин, атака беспилотников на москву и подмосковье
Происшествия, Сергей Собянин, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
Жительница подмосковного ЖК рассказала об эвакуации во время атаки БПЛА
Жительница подмосковного ЖК, где отражали атаку БПЛА, сообщила о сильном грохоте