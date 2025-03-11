Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
© РИА НовостиЧасть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первое сообщение о ликвидации БПЛА противника поступило еще в 04:35 утра.
По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.
Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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