https://ria.ru/20250311/ataka-2004221239.html

Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву

Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву

Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T07:13:00+03:00

2025-03-11T07:13:00+03:00

2025-03-11T08:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

россия

жуковский

вооруженные силы украины

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву", — написал он.ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первое сообщение о ликвидации БПЛА противника поступило еще в 04:35 утра.По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

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жуковский

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