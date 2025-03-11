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Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 11.03.2025 (обновлено: 08:36 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004221239.html
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву
Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T07:13:00+03:00
2025-03-11T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
россия
жуковский
вооруженные силы украины
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву", — написал он.ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первое сообщение о ликвидации БПЛА противника поступило еще в 04:35 утра.По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
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безопасность, москва, сергей собянин, россия, жуковский, вооруженные силы украины, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), атака беспилотников на москву и подмосковье
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Россия, Жуковский, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников на Москву

© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея ВоробьеваПоследствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия массовой атаки дронов на Москву и Подмосковье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку 69 БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
© РИА НовостиЧасть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости
Часть дома оцепили в подмосковном ЖК, где неподалеку минувшей ночью отражали атаку украинских БПЛА
ВСУ попытались провести несколько волн атак, посылая на город от одного до нескольких дронов. Первое сообщение о ликвидации БПЛА противника поступило еще в 04:35 утра.
По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Также в самом Домодедово произошло возгорание на парковке "Мираторга", на месте работают спасатели.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Над Курском прогремела серия взрывов
04:20
Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. При этом остановилось и движение поездов через железнодорожную станцию "Домодедово" в обе стороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинРоссияЖуковскийВооруженные силы УкраиныФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Атака беспилотников на Москву и Подмосковье
 
 
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