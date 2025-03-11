https://ria.ru/20250311/ataka-2004216184.html

Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву

Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву - РИА Новости, 11.03.2025

Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву

Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:13:00+03:00

2025-03-11T05:13:00+03:00

2025-03-11T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

россия

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В общем счете силы ПВО уничтожили 69 дронов:По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

москва

россия

жуковский

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безопасность, москва, сергей собянин, россия, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, пво