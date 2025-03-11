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Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:13:00+03:00
2025-03-11T05:13:00+03:00
2025-03-11T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
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домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В общем счете силы ПВО уничтожили 69 дронов:По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
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безопасность, москва, сергей собянин, россия, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, пво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, ПВО