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Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 11.03.2025 (обновлено: 07:08 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/ataka-2004216184.html
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву - РИА Новости, 11.03.2025
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву
Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:13:00+03:00
2025-03-11T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
россия
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В общем счете силы ПВО уничтожили 69 дронов:По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве.Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250311/kursk-2004213364.html
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москва
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безопасность, москва, сергей собянин, россия, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, пво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, ПВО

Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили несколько волн атак дронов на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
В общем счете силы ПВО уничтожили 69 дронов:
  • в 04:35 поступила информация о ликвидации шести БПЛА в Раменском районе;
  • в 04:35 — о еще одном дроне;
  • в 04:54 градоначальник рассказал об отражении атаки еще четырех беспилотников;
  • в 05:20 — еще пяти;
  • в 05:23 — уничтожили десять БПЛА;
  • в 05:44 — еще семь;
  • в 05:57 — еще 25;
  • в 06:16 — два дрона;
  • в 06:39 — пять;
  • в 07:05 — четыре.
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По предварительной информации, из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве.
Кроме того, как сообщили в Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМоскваСергей СобянинРоссияДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийПВО
 
 
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