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Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 11.03.2025
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи
Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T01:17:00+03:00
2025-03-11T01:17:00+03:00
2025-03-11T01:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина."Да, жалобу подали", - сказала Меткина.Мещанский суд Москвы на прошлой неделе отправил Копайгородскую в СИЗО. Следствие считает, что она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.Свою вину Копайгородские не признают.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html
https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, москва, россия
Сочи, Происшествия, Москва, Россия
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи Янины Копайгородской
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.
"Да, жалобу подали", - сказала Меткина.
Мещанский суд Москвы
на прошлой неделе отправил Копайгородскую в СИЗО. Следствие считает, что она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.
Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ
(присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.
По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.
Свою вину Копайгородские не признают.
Копайгородский стал мэром Сочи
в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края
по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.