https://ria.ru/20250311/arest-2004206043.html

Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи

Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 11.03.2025

Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи

Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T01:17:00+03:00

2025-03-11T01:17:00+03:00

2025-03-11T01:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина."Да, жалобу подали", - сказала Меткина.Мещанский суд Москвы на прошлой неделе отправил Копайгородскую в СИЗО. Следствие считает, что она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.Свою вину Копайгородские не признают.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20250212/sochi-1998909066.html

https://ria.ru/20250304/vinogradov-2002957182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сочи, происшествия, москва, россия