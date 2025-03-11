https://ria.ru/20250311/aes-2004241878.html

Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион

Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион - РИА Новости, 11.03.2025

Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T09:39:00+03:00

2025-03-11T09:39:00+03:00

2025-03-11T09:40:00+03:00

курская аэс

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происшествия

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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС."Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений", - сообщили агентству сотрудники атомной электростанции.Ранее в Минобороны сообщалось, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126.

https://ria.ru/20250311/bpla-2004231019.html

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курская аэс, курская область, происшествия