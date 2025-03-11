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Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион - РИА Новости, 11.03.2025
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09:39 11.03.2025 (обновлено: 09:40 11.03.2025)
https://ria.ru/20250311/aes-2004241878.html
Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион
Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион - РИА Новости, 11.03.2025
Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион
Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T09:39:00+03:00
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курская аэс
курская область
происшествия
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС."Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений", - сообщили агентству сотрудники атомной электростанции.Ранее в Минобороны сообщалось, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126.
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курская аэс, курская область, происшествия
Курская АЭС, Курская область, Происшествия
Курская АЭС работает штатно после данных об атаке БПЛА на регион

Курская АЭС заявила о штатной работе после сообщений об атаке БПЛА на регион

© Фото : Росэнергоатом/TelegramКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© Фото : Росэнергоатом/Telegram
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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КУРСК, 11 мар - РИА Новости. Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает естественных фоновых значений, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон не превышает естественных фоновых значений", - сообщили агентству сотрудники атомной электростанции.
Ранее в Минобороны сообщалось, что система ПВО за ночь сбила 337 украинских дронов над российской территорией. Больше всего БПЛА за прошедшую ночь было сбито над Курской областью - 126.
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08:55
 
Курская АЭСКурская областьПроисшествия
 
 
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