https://ria.ru/20250311/aeroport-2004217589.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту "Туношна", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:43:00+03:00
2025-03-11T05:43:00+03:00
2025-03-11T05:43:00+03:00
туношна
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту "Туношна", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 5.15 мск введены также в ярославском аэропорту Туношна", - написал он. Ранее он сообщал об ограничениях в работе московских аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и нижегородского "Стригино".
https://ria.ru/20250311/aeroport-2004215672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туношна , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), безопасность
Туношна , Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Безопасность
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В аэропорту "Туношна" ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов