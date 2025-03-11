https://ria.ru/20250311/aeroport-2004217589.html

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025

В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту "Туношна", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-11T05:43:00+03:00

2025-03-11T05:43:00+03:00

2025-03-11T05:43:00+03:00

туношна

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в ярославском аэропорту "Туношна", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 5.15 мск введены также в ярославском аэропорту Туношна", - написал он. Ранее он сообщал об ограничениях в работе московских аэропортов "Жуковский", "Домодедово" и нижегородского "Стригино".

https://ria.ru/20250311/aeroport-2004215672.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туношна , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), безопасность