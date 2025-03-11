https://ria.ru/20250311/aeroport-2004215672.html
В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения
В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.03.2025
В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в Нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-11T05:04:00+03:00
2025-03-11T05:04:00+03:00
2025-03-11T05:09:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены в Нижегородском аэропорту Стригино, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 4.40 мск введены также в нижегородском аэропорту Стригино", - написал он.Ранее он сообщал об ограничениях в работе аэропортов "Жуковский" и "Домодедово".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, домодедово (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Домодедово (аэропорт)
В нижегородском аэропорту ввели временные ограничения
В нижегородском аэропорту Стригино ввели временные ограничения