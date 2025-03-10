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Директора Ярославского водоканала обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 10.03.2025
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19:27 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/zverev-2004173214.html
Директора Ярославского водоканала обвинили в превышении полномочий
Директора Ярославского водоканала обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 10.03.2025
Директора Ярославского водоканала обвинили в превышении полномочий
Директор Ярославского областного водоканала Дмитрий Зверев уволен и задержан по обвинению в превышении полномочий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:27:00+03:00
2025-03-10T19:27:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Директор Ярославского областного водоканала Дмитрий Зверев уволен и задержан по обвинению в превышении полномочий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. "Правительством региона в Яроблводоканал была направлена контрольно-ревизионная инспекция. Со стороны директора организации... контролеры выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Правительством региона материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Зверев был уволен, а впоследствии задержан", - написал Евраев в понедельник. Глава региона уточнил, что в зоне ответственности Ярославского областного водоканала находятся важнейшие вопросы жизнеобеспечения региона, в связи с чем к руководству организации предъявляются повышенные требования. По словам губернатора, сейчас идет следствие. "Любые коррупционные проявления нами будут и впредь жестко пресекаться", - подчеркнул Евраев. В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили РИА Новости, что несколько дней назад Зверев по решению суда был заключён под стражу до 3 мая по обвинению в превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20250305/prigovor-2003144070.html
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происшествия, жкх, михаил евраев, ярославская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия
Директора Ярославского водоканала обвинили в превышении полномочий

Директора Яроблводоканала Зверева задержали по обвинению в превышении полномочий

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Директор Ярославского областного водоканала Дмитрий Зверев уволен и задержан по обвинению в превышении полномочий, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.
"Правительством региона в Яроблводоканал была направлена контрольно-ревизионная инспекция. Со стороны директора организации... контролеры выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Правительством региона материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Зверев был уволен, а впоследствии задержан", - написал Евраев в понедельник.
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Глава региона уточнил, что в зоне ответственности Ярославского областного водоканала находятся важнейшие вопросы жизнеобеспечения региона, в связи с чем к руководству организации предъявляются повышенные требования. По словам губернатора, сейчас идет следствие.
"Любые коррупционные проявления нами будут и впредь жестко пресекаться", - подчеркнул Евраев.
В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили РИА Новости, что несколько дней назад Зверев по решению суда был заключён под стражу до 3 мая по обвинению в превышении должностных полномочий.
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