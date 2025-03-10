https://ria.ru/20250310/zhurnalist-2004109742.html

Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*

Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой* - РИА Новости, 10.03.2025

Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:54:00+03:00

2025-03-10T14:54:00+03:00

2025-03-10T16:10:00+03:00

цар

надежда кеворкова

орхан джемаль

максим шевченко

талибан

оон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В суд пришли два с половиной десятка слушателей, среди которых свидетели защиты, в том числе журналист Максим Шевченко – бывший муж Кеворковой*, которую доставили на заседание из СИЗО. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240816/nizovtsev-1966615722.html

https://ria.ru/20241203/lazareva-1987157307.html

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цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, максим шевченко, талибан, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)