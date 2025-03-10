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Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой* - РИА Новости, 10.03.2025
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14:54 10.03.2025 (обновлено: 16:10 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zhurnalist-2004109742.html
Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*
Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой* - РИА Новости, 10.03.2025
Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:54:00+03:00
2025-03-10T16:10:00+03:00
цар
надежда кеворкова
орхан джемаль
максим шевченко
талибан
оон
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В суд пришли два с половиной десятка слушателей, среди которых свидетели защиты, в том числе журналист Максим Шевченко – бывший муж Кеворковой*, которую доставили на заседание из СИЗО. Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов. Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240816/nizovtsev-1966615722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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цар, надежда кеворкова, орхан джемаль, максим шевченко, талибан, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ЦАР, Надежда Кеворкова, Орхан Джемаль, Максим Шевченко, Талибан, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*

Суд начал рассмотрение дела журналистки Кеворковой об оправдании терроризма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова на заседании суда
Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В суд пришли два с половиной десятка слушателей, среди которых свидетели защиты, в том числе журналист Максим Шевченко – бывший муж Кеворковой*, которую доставили на заседание из СИЗО.
Дмитрий Низовцев* - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
16 августа 2024, 15:12
Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Военный суд зарегистрировал дело против Лазаревой*
3 декабря 2024, 18:13
 
ЦАРНадежда КеворковаОрхан ДжемальМаксим ШевченкоТалибанООНФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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