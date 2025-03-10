Суд приступил к рассмотрению дела журналистки Кеворковой*
Суд начал рассмотрение дела журналистки Кеворковой об оправдании терроризма
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖурналистка Надежда Кеворкова на заседании суда
Журналистка Надежда Кеворкова на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении журналистки Надежды Кеворковой* об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В суд пришли два с половиной десятка слушателей, среди которых свидетели защиты, в том числе журналист Максим Шевченко – бывший муж Кеворковой*, которую доставили на заседание из СИЗО.
Журналиста Низовцева* внесли в перечень террористов и экстремистов
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Журналистке предъявлено обвинение в оправдании терроризма из-за двух текстов. Первый был опубликован в её Telegram-канале в 2018 году, в нём говорилось об убийстве российского военного журналиста Орхана Джемаля в ЦАР летом 2018 года. Там же приводился текст Джемаля от 2010 года. Второй эпизод связан с оправданием деятельности "Талибана"** в посте, размещённом в Telegram-канале в 2021 году. Вину она не признаёт. Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.
Кеворкова* – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
* Физическое лицо, включенное в перечень террористов и экстремистов
** Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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