https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004004616.html

Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех

Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех - РИА Новости, 10.03.2025

Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех

Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:05:00+03:00

2025-03-10T09:05:00+03:00

2025-03-10T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо."Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных", — сказали в пресс-службе.Среди погибших — 15-летний подросток. Противник уничтожил машину скорой помощи.Четверых пострадавших в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым. Остальные проходят лечение в Скадовской больнице.Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2003998764.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир сальдо