Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех
Число жертв удара ВСУ по рынку в херсонских Великих Копанях возросло до четырех
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных", — сказали в пресс-службе.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
Среди погибших — 15-летний подросток. Противник уничтожил машину скорой помощи.
Четверых пострадавших в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым. Остальные проходят лечение в Скадовской больнице.
Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.
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