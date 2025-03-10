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Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 10.03.2025 (обновлено: 09:51 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004004616.html
Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех
Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех - РИА Новости, 10.03.2025
Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех
Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:05:00+03:00
2025-03-10T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо."Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных", — сказали в пресс-службе.Среди погибших — 15-летний подросток. Противник уничтожил машину скорой помощи.Четверых пострадавших в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым. Остальные проходят лечение в Скадовской больнице.Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.
https://ria.ru/20250310/obstrel-2003998764.html
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вооруженные силы украины, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Владимир Сальдо
Число жертв удара по рынку в Великих Копанях возросло до четырех

Число жертв удара ВСУ по рынку в херсонских Великих Копанях возросло до четырех

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до четырех, заявили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Уже четыре погибших в Великих Копанях. В Скадовской больнице скончался один из тяжело раненных", — сказали в пресс-службе.
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
Среди погибших — 15-летний подросток. Противник уничтожил машину скорой помощи.
Четверых пострадавших в крайне тяжелом состоянии отправили реанимобилями в Крым. Остальные проходят лечение в Скадовской больнице.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Совфеде назвали удар ВСУ по селу Великие Копани провокацией
Вчера, 07:49
Об ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани сообщил накануне вечером губернатор Владимир Сальдо. Противник выпустил две ракеты по торговым рядам из РСЗО HIMARS. В этот момент там находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию.
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир Сальдо
 
 
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