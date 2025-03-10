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Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 10.03.2025 (обновлено: 09:04 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004002877.html
Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех
Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех - РИА Новости, 10.03.2025
Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех
Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех человек, в их числе - 15-летний подросток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:52:00+03:00
2025-03-10T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех человек, в их числе - 15-летний подросток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее министерство здравоохранения региона РИА Новости сообщало, что погиб один человек, семеро ранены. СК РФ по факту удара возбудил уголовное дело."Три человека погибли, в том числе 15-летний подросток. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор назвал атаку ВСУ по торговым рядам сельхозрынка циничным ударом."Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям", - подчеркнул глава региона.
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех

Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех человек, в их числе - 15-летний подросток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее министерство здравоохранения региона РИА Новости сообщало, что погиб один человек, семеро ранены. СК РФ по факту удара возбудил уголовное дело.
"Три человека погибли, в том числе 15-летний подросток. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор назвал атаку ВСУ по торговым рядам сельхозрынка циничным ударом.
"Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям", - подчеркнул глава региона.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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