https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004002877.html

Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех

Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех - РИА Новости, 10.03.2025

Число жертв при ударе по рынку в Великих Копанях увеличилось до трех

Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех человек, в их числе - 15-летний подросток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:52:00+03:00

2025-03-10T08:52:00+03:00

2025-03-10T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Число жертв при ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до трех человек, в их числе - 15-летний подросток, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. Ранее министерство здравоохранения региона РИА Новости сообщало, что погиб один человек, семеро ранены. СК РФ по факту удара возбудил уголовное дело."Три человека погибли, в том числе 15-летний подросток. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощи", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Губернатор назвал атаку ВСУ по торговым рядам сельхозрынка циничным ударом."Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250310/obstrel-2003998764.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), россия