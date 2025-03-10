Рейтинг@Mail.ru
"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004199897.html
"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами
"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами - РИА Новости, 10.03.2025
"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высмеял язвительную шутку Владимира Зеленского о своем внешнем виде. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T23:15:00+03:00
2025-03-10T23:15:00+03:00
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
россия
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004165770_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_700ad5d90df6c0a69b89bb4524355f82.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высмеял язвительную шутку Владимира Зеленского о своем внешнем виде.Глава киевского режима на церемонии вручения Шевченковской премии с ухмылкой извинился перед гостями за то, что не надел костюм. На выступление Зеленский надел привычную черную кофту."На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ", — написал Дмитрук.Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.Даже Трамп при встрече с главой киевского режима в Вашингтоне оценил привычный внешний вид Зеленского, иронично заметив, что тот приоделся.Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и остановить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250310/izvineniya-2004185955.html
https://ria.ru/20250310/ukraine-2004174442.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Зеленский: "Извините, что не в костюме"
Зеленский: "Извините, что не в костюме"
2025-03-10T23:15
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004165770_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_51f5460082f7d48fa259c94f66c8954a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, россия, вашингтон (штат)
Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Россия, Вашингтон (штат)
"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами

Нардеп Дмитрук после шутки Зеленского о костюме заявил об упадке тирании

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высмеял язвительную шутку Владимира Зеленского о своем внешнем виде.
Глава киевского режима на церемонии вручения Шевченковской премии с ухмылкой извинился перед гостями за то, что не надел костюм. На выступление Зеленский надел привычную черную кофту.
Спецпосланник Трампа об извинениях Зеленского перед президентом США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Зеленский извинился перед Трампом за поведение в Белом доме
Вчера, 20:42
"На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ", — написал Дмитрук.
Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.
Даже Трамп при встрече с главой киевского режима в Вашингтоне оценил привычный внешний вид Зеленского, иронично заметив, что тот приоделся.
Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и остановить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского
Вчера, 19:35
 
Владимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ миреРоссияВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала