https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004199897.html

"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами

"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами - РИА Новости, 10.03.2025

"На ваших глазах": в Раде поразились выходке Зеленского перед украинцами

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высмеял язвительную шутку Владимира Зеленского о своем внешнем виде. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:15:00+03:00

2025-03-10T23:15:00+03:00

2025-03-10T23:15:00+03:00

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

россия

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале высмеял язвительную шутку Владимира Зеленского о своем внешнем виде.Глава киевского режима на церемонии вручения Шевченковской премии с ухмылкой извинился перед гостями за то, что не надел костюм. На выступление Зеленский надел привычную черную кофту."На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ", — написал Дмитрук.Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.Даже Трамп при встрече с главой киевского режима в Вашингтоне оценил привычный внешний вид Зеленского, иронично заметив, что тот приоделся.Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и остановить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250310/izvineniya-2004185955.html

https://ria.ru/20250310/ukraine-2004174442.html

россия

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Зеленский: "Извините, что не в костюме" Зеленский: "Извините, что не в костюме" 2025-03-10T23:15 true PT0M12S

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владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, россия, вашингтон (штат)