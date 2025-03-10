https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html

Зеленский извинился за свой внешний вид

Зеленский извинился за свой внешний вид - РИА Новости, 10.03.2025

Зеленский извинился за свой внешний вид

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал комментарий Владимира Зеленского о своем внешнем виде. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:34:00+03:00

2025-03-10T18:34:00+03:00

2025-03-10T22:48:00+03:00

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россия

владимир зеленский

чей боуз

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал комментарий Владимира Зеленского о своем внешнем виде.В понедельник глава киевского режима выступил на церемонии вручения Шевченковской премии, где в шуточной форме извинился перед гостями за свою привычную черную кофту и такие же брюки."Зеленский снова издевается над американцами. "Извините, что я не в костюме". Запоздалый смех был похож на плохую комедию", — написал он.Внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях не раз становился поводом для язвительных комментариев. Нарушение протокола стало в определенном смысле его визитной карточкой.Даже Трамп при встрече с главой киевского режима в Вашингтоне оценил привычный внешний вид Зеленского, иронично заметив, что тот приоделся.Глава киевского режима посетил Белый дом для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр 28 февраля. Однако визит обернулся для него скандалом. Трамп отчитал Зеленского и потребовал от него согласиться на прекращение огня и остановить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250310/ukraine-2004141433.html

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003996957.html

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Зеленский: "Извините, что не в костюме" Зеленский: "Извините, что не в костюме" 2025-03-10T18:34 true PT0M12S

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в мире, россия, владимир зеленский, чей боуз, вашингтон (штат)