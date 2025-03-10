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В конгрессе США указали на важные изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004065122.html
В конгрессе США указали на важные изменения в поведении Зеленского
В конгрессе США указали на важные изменения в поведении Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
В конгрессе США указали на важные изменения в поведении Зеленского
Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Его слова приводит издание The Hill. "Я... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:38:00+03:00
2025-03-10T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
майк джонсон
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Его слова приводит издание The Hill. "Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. Он фактически извинился. И сказал: „О нет, нет, мы все-таки хотели бы эту сделку“. Думаю, у него было неприятное пробуждение", — сказал Джонсон. Он добавил, что на Украине были недовольный этой ситуацией, но США должны вернуть Зеленского за стол переговоров. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html
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в мире, сша, владимир зеленский, майк джонсон, украина, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, Украина, Конгресс США
В конгрессе США указали на важные изменения в поведении Зеленского

Спикер Джонсон: Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский резко изменил мнение о сделке по ресурсам, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Его слова приводит издание The Hill.

"Я очень благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней резко изменил свою позицию. Он фактически извинился. И сказал: „О нет, нет, мы все-таки хотели бы эту сделку“. Думаю, у него было неприятное пробуждение", — сказал Джонсон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Он добавил, что на Украине были недовольный этой ситуацией, но США должны вернуть Зеленского за стол переговоров.

Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонУкраинаКонгресс США
 
 
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