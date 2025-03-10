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В Британии раскрыли, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США - РИА Новости, 10.03.2025
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07:00 10.03.2025 (обновлено: 07:09 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003995735.html
В Британии раскрыли, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США
В Британии раскрыли, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США - РИА Новости, 10.03.2025
В Британии раскрыли, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США
На предстоящих переговорах США и Украины не будет присутствовать Владимир Зеленский из-за его нежелания заключить мир, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T07:00:00+03:00
2025-03-10T07:09:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На предстоящих переговорах США и Украины не будет присутствовать Владимир Зеленский из-за его нежелания заключить мир, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского, его даже не пригласили на такие важные переговоры", — сказал он.Аналитик также отметил, что подобные решения нужны для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей."После этих переговоров президент США Дональд Трамп скорее всего начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров", —заключил Меркурис.Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что надеется на встрече с представителями киевских властей в Джидде обсудить рамки для потенциального прекращения огня и мирного соглашения. Зеленский заявил, что не будет принимать участие в этой встрече.28 февраля глава киевского режима встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, переговоры сорвались.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003978560.html
https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2003991124.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, александр меркурис, дональд трамп
В мире, США, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Дональд Трамп
В Британии раскрыли, почему Зеленского не пригласили на переговоры с США

Аналитик Меркурис: США изолируют украинскую делегацию от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. На предстоящих переговорах США и Украины не будет присутствовать Владимир Зеленский из-за его нежелания заключить мир, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"США пытаются изолировать украинскую делегацию не только от Европы, которая будет оказывать давление, но и от самого Зеленского, его даже не пригласили на такие важные переговоры", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Аналитик также отметил, что подобные решения нужны для прямого продвижения мнения о необходимости срочных переговоров среди представителей украинских властей.
"После этих переговоров президент США Дональд Трамп скорее всего начнет продвигать идею того, что требования России вполне обоснованы и реальны, и Украина находится в сфере влияния Москвы, а затем начнет ускорение процесса переговоров", —заключил Меркурис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что надеется на встрече с представителями киевских властей в Джидде обсудить рамки для потенциального прекращения огня и мирного соглашения. Зеленский заявил, что не будет принимать участие в этой встрече.
28 февраля глава киевского режима встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, переговоры сорвались.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
"Украиной не ограничится": в США раскрыли, что Трамп приготовил миру
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В миреСШАУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисДональд Трамп
 
 
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