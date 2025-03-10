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В Европе подвели итоги плана победы Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
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00:57 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003978560.html
В Европе подвели итоги плана победы Зеленского
В Европе подвели итоги плана победы Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
В Европе подвели итоги плана победы Зеленского
Владимир Зеленский так и не смог выполнить хотя бы один пункт из своего плана победы, но совершил несколько критических ошибок, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T00:57:00+03:00
2025-03-10T00:57:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
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дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский так и не смог выполнить хотя бы один пункт из своего плана победы, но совершил несколько критических ошибок, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов", — написал он.Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате американский лидер буквально вышвырнул главу киевского режима из Белого дома.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250309/ukraina-2003848106.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
В Европе подвели итоги плана победы Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский лично ведет Украину к катастрофе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский так и не смог выполнить хотя бы один пункт из своего плана победы, но совершил несколько критических ошибок, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Потерял всякую американскую поддержку. Потерял Курск и Донбасс. Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил ЕС. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Вчера, 08:00
Встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку между ними. По данным телеканала Fox News, в результате американский лидер буквально вышвырнул главу киевского режима из Белого дома.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
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Вчера, 13:39
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийЧей БоузДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
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