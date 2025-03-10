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Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.03.2025
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10:04 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/zelenskij-2004020152.html
Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, заявил Медведчук
Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.03.2025
Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, заявил Медведчук
Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:04:00+03:00
2025-03-10T10:04:00+03:00
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россия
владимир зеленский
дональд трамп
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном тем, что торгуется, выдвигает требования, ищет союзников. По мнению Медведчука, скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским. "Зеленский и Трамп говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей. Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля "сколько потребуется"... Трамп требует от Зеленского закончить войну, в первую очередь, чтобы спасти Украину, но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", он ставит себя выше человеческих потерь и страданий", - отметил Медведчук. По его мнению, Зеленский предавал, предает и будет предавать всех, на кого ранее опирался. "В Вашингтоне это тоже поняли, спрятали деньги, и достали дубинку, и она уже достается многим. Вот и посмотрим, сколько сегодня в украинской политике "мулов", а сколько здравомыслящих людей. Следует ожидать большую политическую порку в Киеве", - добавил Медведчук. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003555141.html
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
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сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Вашингтон уже "списал" Зеленского и ищет ему замену, заявил Медведчук

Медведчук: Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не устраивает США, Вашингтон уже "списал" его и ищет ему замену, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Вашингтон уже списал Зеленского и активно ищет ему замену… Политика Трампа в том, чтобы уберечь США от ответственности за украинский конфликт, а для этого всю ответственность за него нужно повесить на Зеленского. Для Вашингтона эта удобная позиция для переговоров с Москвой, можно очень много себе выторговать. Поэтому Зеленский не устраивает Вашингтон, что бы он не подписал, на какие бы уступки не шел", - говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Трамп железной рукой держит за глотку Зеленского, заявил Медведчук
7 марта, 09:43
По его словам, Зеленский ухудшает свои позиции перед Вашингтоном тем, что торгуется, выдвигает требования, ищет союзников. По мнению Медведчука, скандал в Овальном кабинете не спровоцировал, а обнажил противоречия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.
"Зеленский и Трамп говорят на разных языках, у них совершенно разные цели и образ мыслей. Зеленский считает, что защищает США от России, а потому требует от Трампа помощи без счета и контроля "сколько потребуется"... Трамп требует от Зеленского закончить войну, в первую очередь, чтобы спасти Украину, но Зеленскому своя страна до лампочки, он вжился в роль "защитника западной цивилизации от варваров", он ставит себя выше человеческих потерь и страданий", - отметил Медведчук.
По его мнению, Зеленский предавал, предает и будет предавать всех, на кого ранее опирался.
"В Вашингтоне это тоже поняли, спрятали деньги, и достали дубинку, и она уже достается многим. Вот и посмотрим, сколько сегодня в украинской политике "мулов", а сколько здравомыслящих людей. Следует ожидать большую политическую порку в Киеве", - добавил Медведчук.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
28 февраля, 09:54
 
СШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньВ мире
 
 
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