Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому
Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому по борьбе с РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она написала в Telegram-канале.
"Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке", — говорится в публикации.
"Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке", — говорится в публикации.
К посту была прикреплена запись разговора Козырева и украинского журналиста Александра Гордона*, которую Захарова подписала словом "преступники".
В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского ядерным оружием Украины.
В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского ядерным оружием Украины.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.