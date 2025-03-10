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Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 10.03.2025 (обновлено: 13:15 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zakharova-2004000978.html
Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому
Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому - РИА Новости, 10.03.2025
Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:22:00+03:00
2025-03-10T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она написала в Telegram-канале. "Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке", — говорится в публикации. К посту была прикреплена запись разговора Козырева и украинского журналиста Александра Гордона*, которую Захарова подписала словом "преступники". В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского ядерным оружием Украины. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html
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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, В мире
Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Захарова осудила экс-главу МИД Козырева за советы Зеленскому по борьбе с РФ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она написала в Telegram-канале.

"Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке", — говорится в публикации.
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К посту была прикреплена запись разговора Козырева и украинского журналиста Александра Гордона*, которую Захарова подписала словом "преступники".

В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского ядерным оружием Украины.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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