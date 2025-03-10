https://ria.ru/20250310/zakharova-2004000978.html

Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому - РИА Новости, 10.03.2025

Захарова высказалась об экс-главе МИД России из-за его советов Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:22:00+03:00

2025-03-10T08:22:00+03:00

2025-03-10T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за советы Владимиру Зеленскому. Об этом она написала в Telegram-канале. "Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке", — говорится в публикации. К посту была прикреплена запись разговора Козырева и украинского журналиста Александра Гордона*, которую Захарова подписала словом "преступники". В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно "стоять на том, с чего он начал, и просить оружие". Кроме того, бывший глава МИД назвал Зеленского ядерным оружием Украины. * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html

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россия, украина, владимир зеленский, мария захарова, в мире